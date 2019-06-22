Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу в формате "3 на 3" одержала победу над командой Италии со счетом 21:2 в заключительном матче группового этапа на II Европейских играх в Минске.

Сборная России в составе Екатерины Поляшовой, Евгении Фролкиной, Анны Поздняковой и Юлии Козик на групповом этапе ранее обыграла команду Сербии со счетом 15:9 и уступила команде Белоруссии со счетом 16:21. Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал турнира вместе с белорусской командой. Все участники четвертьфиналов определятся позднее.

Баскетбол 3х3 в следующем году будет представлен на Олимпийских играх в Токио.

Вторые в истории Европейские игры проходят в Минске и завершатся 30 июня. В Играх принимают участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в восьми видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.