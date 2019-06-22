Российская самбистка Казенюк выиграла золото в весе до 56 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Татьяна Казенюк завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 56 кг.

В финале 28-летняя россиянка одержала победу над представительницей Белоруссии Анастасией Архиповой со счетом 8:0. Бронзовые награды достались представительнице Румынии Даниэле Пороинеану и Лор Фурнье из Франции.

Казенюк является обладательницей золотой и бронзовой медалей чемпионатов мира. Также в активе спортсменки серебряная награда первенства Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе шесть золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.