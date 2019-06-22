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Европейские игры-2019

Российская самбистка Казенюк выиграла золото в весе до 56 кг на Европейских играх

В финале спортсменка одержала победу над представительницей Белоруссии Анастасией Архиповой со счетом 8:0
Татьяна Казенюк Егор Алеев/ТАСС
Описание
Татьяна Казенюк
© Егор Алеев/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Татьяна Казенюк завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 56 кг.

В финале 28-летняя россиянка одержала победу над представительницей Белоруссии Анастасией Архиповой со счетом 8:0. Бронзовые награды достались представительнице Румынии Даниэле Пороинеану и Лор Фурнье из Франции.

Казенюк является обладательницей золотой и бронзовой медалей чемпионатов мира. Также в активе спортсменки серебряная награда первенства Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе шесть золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия65414
2Белоруссия32813
3Грузия2147
4Украина2114
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
12Италия0112
14Израиль0101
14Сербия0101
16Румыния0033
17Германия0022
18Дания0011
18Чехия0011
18Болгария0011
18Словения0011
18Молдова0011
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