Российская самбистка Казенюк выиграла золото в весе до 56 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Татьяна Казенюк завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 56 кг.
В финале 28-летняя россиянка одержала победу над представительницей Белоруссии Анастасией Архиповой со счетом 8:0. Бронзовые награды достались представительнице Румынии Даниэле Пороинеану и Лор Фурнье из Франции.
Казенюк является обладательницей золотой и бронзовой медалей чемпионатов мира. Также в активе спортсменки серебряная награда первенства Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе шесть золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|6
|5
|4
|14
|2
|Белоруссия
|3
|2
|8
|13
|3
|Грузия
|2
|1
|4
|7
|4
|Украина
|2
|1
|1
|4
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|8
|Франция
|1
|0
|2
|3
|9
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|12
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|16
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|17
|Германия
|0
|0
|2
|2
|18
|Дания
|0
|0
|1
|1
|18
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|18
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|18
|Словения
|0
|0
|1
|1
|18
|Молдова
|0
|0
|1
|1