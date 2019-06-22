Дзюдоистка Кузютина хочет взять реванш на ЧМ у Кельменди за поражение на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Предстоящий чемпионат мира будет хорошей возможностью для российской дзюдоистки Натальи Кузютиной взять реванш у представительницы Косово Мажлинды Кельменди за поражение на II Европейских играх. Об этом в субботу журналистам заявила Кузютина.

Кузютина проиграла Кельменди в субботу в финале Европейских игр в Минске в весовой категории до 52 кг.

"Это была моя лучшая схватка с ней, не скажу, что я была слабее, просто допустила ошибку, которой она воспользовалась, судьям виднее, кто был активнее. Конечно, я хотела выиграть, завоевать золотую медаль, обыграв именно эту спортсменку. Я рада, что в финале боролась с олимпийской чемпионкой. Впереди чемпионат мира, надеюсь, мы с ней там встретимся и я возьму реванш, очень хочется ее победить", - заявила Кузютина.

"Была сложная ситуация, у меня была травма, тренеры думали, ставить меня или нет. Я очень хотела выступить здесь и на отборе показала, что готова. Не скажу, что нахожусь в лучшей форме, но боролась хорошо и собой довольна. Да, допустила ошибку и проиграла в финале, но я боролась достойно", - добавила она.

Кузютина является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. Также в ее активе три бронзовые награды чемпионата мира, четыре золотые и две серебряные награды первенств Европы. Чемпионат мира - 2019 по дзюдо пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.