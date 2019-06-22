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Европейские игры-2019

Дзюдоистка Межецкая завоевала золото в весе до 57 кг на Европейских играх

В финале россиянка победила представительницу Косово Нору Гжакову
Нора Гджакова и Дарья Межецкая Егор Алеев/ТАСС
Описание
Нора Гджакова и Дарья Межецкая
© Егор Алеев/ТАСС

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Дарья Межецкая завоевала золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 57 кг, которые проходят в Минске.

В финале 24-летняя россиянка победила представительницу Косово Нору Гжакову. Бронзовые медали достались немке Паулине Штарке и Тельме Монтейру из Португалии.

Межецкая является чемпионкой России 2017 года, также в ее активе бронзовая награда первенства страны.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия75416
2Белоруссия32813
3Грузия2147
4Украина2114
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
12Италия0112
14Израиль0101
14Сербия0101
16Румыния0033
17Германия0022
18Дания0011
18Чехия0011
18Болгария0011
18Словения0011
18Молдова0011
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