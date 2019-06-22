Дзюдоистка Межецкая завоевала золото в весе до 57 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Дарья Межецкая завоевала золотую медаль Европейских игр в весовой категории до 57 кг, которые проходят в Минске.

В финале 24-летняя россиянка победила представительницу Косово Нору Гжакову. Бронзовые медали достались немке Паулине Штарке и Тельме Монтейру из Португалии.

Межецкая является чемпионкой России 2017 года, также в ее активе бронзовая награда первенства страны.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе семь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.