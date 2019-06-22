Российский самбист Перепелюк завоевал золото в весе до 82 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Андрей Перепелюк завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 82 кг.

В финале 33-летний россиянин одержал победу над представителем Армении Давитом Григоряном со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Тимофею Емельянову из Белоруссии и Бесариони Берулаве из Грузии.

Перепелюк является трехкратным бронзовым призером чемпионата России.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.