Российский самбист Перепелюк завоевал золото в весе до 82 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Андрей Перепелюк завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 82 кг.
В финале 33-летний россиянин одержал победу над представителем Армении Давитом Григоряном со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Тимофею Емельянову из Белоруссии и Бесариони Берулаве из Грузии.
Перепелюк является трехкратным бронзовым призером чемпионата России.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|8
|5
|4
|17
|2
|Белоруссия
|3
|2
|8
|13
|3
|Грузия
|2
|1
|4
|7
|4
|Украина
|2
|1
|1
|4
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|8
|Франция
|1
|0
|2
|3
|9
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|12
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Армения
|0
|1
|0
|1
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|17
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|18
|Германия
|0
|0
|2
|2
|19
|Дания
|0
|0
|1
|1
|19
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|19
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|19
|Словения
|0
|0
|1
|1
|19
|Молдова
|0
|0
|1
|1