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Европейские игры-2019

Российский самбист Перепелюк завоевал золото в весе до 82 кг на Европейских играх

В финале спортсмен одержал победу над представителем Армении Давитом Григоряном со счетом 7:0

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Андрей Перепелюк завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 82 кг.

В финале 33-летний россиянин одержал победу над представителем Армении Давитом Григоряном со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Тимофею Емельянову из Белоруссии и Бесариони Берулаве из Грузии.

Перепелюк является трехкратным бронзовым призером чемпионата России.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе восемь золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия85417
2Белоруссия32813
3Грузия2147
4Украина2114
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
12Италия0112
14Армения0101
14Израиль0101
14Сербия0101
17Румыния0033
18Германия0022
19Дания0011
19Чехия0011
19Болгария0011
19Словения0011
19Молдова0011
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