Российская самбистка Оноприенко завоевала золото в весе до 64 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Екатерина Оноприенко завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 64 кг.

В финале 31-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Еленой Сайко со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и Татьяне Мацко из Белоруссии.

Оноприенко является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе спортсменки две золотые и две бронзовые награды первенств Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.