Российская самбистка Оноприенко завоевала золото в весе до 64 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Екатерина Оноприенко завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 64 кг.
В финале 31-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Еленой Сайко со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и Татьяне Мацко из Белоруссии.
Оноприенко является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе спортсменки две золотые и две бронзовые награды первенств Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|5
|4
|18
|2
|Белоруссия
|3
|2
|8
|13
|3
|Украина
|2
|2
|1
|5
|4
|Грузия
|2
|1
|4
|7
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|8
|Франция
|1
|0
|2
|3
|9
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|12
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Армения
|0
|1
|0
|1
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|17
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|18
|Германия
|0
|0
|2
|2
|19
|Дания
|0
|0
|1
|1
|19
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|19
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|19
|Словения
|0
|0
|1
|1
|19
|Молдова
|0
|0
|1
|1