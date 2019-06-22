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Европейские игры-2019

Российская самбистка Оноприенко завоевала золото в весе до 64 кг на Европейских играх

В финале спортсменка одержала победу над представительницей Украины Еленой Сайко со счетом 7:0

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская самбистка Екатерина Оноприенко завоевала золотую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 64 кг.

В финале 31-летняя россиянка одержала победу над представительницей Украины Еленой Сайко со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Анде-Михаэле Валвой из Румынии и Татьяне Мацко из Белоруссии.

Оноприенко является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Также в активе спортсменки две золотые и две бронзовые награды первенств Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия95418
2Белоруссия32813
3Украина2215
4Грузия2147
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
12Италия0112
14Армения0101
14Израиль0101
14Сербия0101
17Румыния0033
18Германия0022
19Дания0011
19Чехия0011
19Болгария0011
19Словения0011
19Молдова0011
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