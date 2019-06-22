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Врачи сборной России по футболу получили государственные награды

Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

ТАСС, 22 июня. Врачи сборной России по футболу Эдуард Безуглов, Эдуард Цгоев и Михаил Бутовский награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщается на странице российской национальной команды в Twitter.

Отмечается, что награды по линии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) были вручены специалистам медицинского штаба за работу на чемпионате мира 2018 года в России.

Сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла будущему финалисту, команде Хорватии, в серии послематчевых пенальти. На групповом этапе российские футболисты обыграли сборные Саудовской Аравии и Египта, проиграли команде Уругвая, а в 1/8 финала в серии пенальти одержали победу над командой Испании.

Теги
Наследие ЧМ-2018
Европейские игры-2019
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