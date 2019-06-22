Самбист Перепелюк: победа на Европейских играх дает надежду на олимпийскую медаль

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Победа на Европейских играх в Минске дает надежду на то, что когда-нибудь российские самбисты смогут принять участие в Олимпиаде и завоевать награды Игр. Такое мнение российский самбист Андрей Перепелюк высказал журналистам в субботу после финальной схватки Европейских игр в весовой категории до 82 кг.

В финале соревнований в весовой категории до 82 кг 33-летний россиянин одержал победу над представителем Армении Давитом Григоряном со счетом 7:0. Бронзовые награды достались Тимофею Емельянову из Белоруссии и Бесариони Берулаве из Грузии.

"Очень был уверен в своих силах перед финалом, конечно, нельзя недооценивать соперника, но уверенность я чувствовал. Не рассчитывал закончить схватку досрочно, но собирался выигрывать с большим счетом. Не скажу, что это был лучший мой поединок за сегодня, все предыдущие схватки также окончились досрочно болевыми. Устал после схваток, но вкус победы немного придает сил", - сказал россиянин.

"Европейские игры - это соревнования олимпийского направления, которые больше акцентированы на Европу. Победа здесь - это надежда на более крупную победу - на Олимпиаде, когда самбо окончательно войдет в олимпийскую программу", - добавил Перепелюк.

В ноябре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном признании самбо, впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году.

Перепелюк является трехкратным бронзовым призером чемпионата России.