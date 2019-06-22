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ЧЕ-2019 по фехтованию

Российские фехтовальщики заняли первое место в медальном зачете чемпионата Европы

В активе российской команды 9 медалей турнира - 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые
Виолетта Колобова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Виолетта Колобова
© Станислав Красильников/ТАСС

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 22 июня. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по фехтованию, который завершился в немецком Дюссельдорфе.

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В заключительный соревновательный день Татьяна Андрюшина, Виолетта Колобова, Виолетта Храпина и Любовь Шутова завоевали серебро в командных соревнованиях шпажисток.

В общей сложности в активе российской команды 9 медалей - 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Золото на чемпионате Европы в личном турнире завоевал саблист Вениамин Решетников, в командном - шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос и Павел Сухов, рапиристки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина, саблистки Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Великая.

Серебряные медали, помимо команды шпажисток, в активе саблиста Камиля Ибрагимова и Дериглазовой (индивидуальные соревнования), бронзовые награды - у рапириста Алексея Черемисинова и Великой (индивидуальные соревнования). 

Второе место в командном зачете заняла сборная Франции (2-3-3), третьей стала команда Италии (2-2-6).

На прошлогоднем чемпионате Европы сборная России также заняла первое место в медальном зачете, завоевав 11 медалей (6-2-3).

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