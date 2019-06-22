Немецкие футболистки стали первыми четвертьфиналистками чемпионата мира

ТАСС, 22 июня. Сборная Германии одержала крупную победу над командой Нигерии со счетом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Забитыми мячами отметились Александра Попп (20-я минута), Сара Дабритц (27) и Леа Шуллер (82). В четвертьфинале сборная Германии встретится с победителем матча между командами Швеции и Канады, который состоится 24 июня.

Сборная Германии стала первой командой, которая выходила в четвертьфинал на всех чемпионатах мира. Второй такой сборной может стать команда США, которая свою встречу 1/8 финала против сборной Испании проведет 25 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.