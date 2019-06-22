Лебеденко: футболистов "Торпедо" просили не забивать "Шеффилду" больше пяти голов

"Торпедо" разгромило "Шеффилд", являющийся старейшим футбольным клубом в мире, со счетом 5:0 в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию столичного клуба. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Лебеденко забил первый гол в матче, на 18-й минуте.

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболистов московского "Торпедо" просили не забивать английскому "Шеффилду" больше пяти мячей. Об этом ТАСС рассказал в субботу после товарищеского матча полузащитник черно-белых Игорь Лебеденко.

"Перед игрой встречались с Евгением Савиным (бывший футболист, блогер, сыгравший во втором тайме за "Шеффилд", - прим. ТАСС), он просил больше пяти мячей не забивать. Относительно соперника, то все все понимают, - сказал Лебеденко. - Приятно встречаться с такими командами, известными на весь мир. У "Торпедо" тоже большая история, и я считаю, что все прошло достаточно хорошо".

"Торпедо" по итогам сезона-2018/19 вышло в Футбольную национальную лигу.

"Очень приятная атмосфера была сегодня, приятно играть, хороший счет. Команда провела тяжелую неделю тренировок, поэтому это не тот футбол, который хотелось бы видеть. Мы находимся в процессе подготовки, поэтому команда будет только прибавлять. Такой конкретной задачи выхода в премьер-лигу нет - главное, играть от матча к матчу, а там будет видно", - подчеркнул он.

"Шеффилд" в настоящее время выступает в восьмом по силе дивизионе чемпионата Англии. Матч с "Торпедо" стал для английской команды первым в предсезонном турне по России, "Шеффилд" также сыграет с "Чертаново" 26 июня, ФК КФ 27 июня и фарм-клубом "Локомотива" "Казанкой" 29 июня.