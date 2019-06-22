Победитель Европейских игр Старцев мечтает, чтобы акробатика вошла в олимпийскую программу

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский акробат Кирилл Старцев, выигравший вместе с Викторией Аксеновой золото и серебро на Европейских играх в Минске в смешанных соревнованиях, мечтает, чтобы его вид спорта был включен в олимпийскую программу. Об этом Старцев сообщил журналистам в субботу.

Старцев и Аксенова выиграли золото Игр в динамических упражнениях и серебро - в балансовых.

"Немного не хватило, чтобы стать сегодня двукратными чемпионами Европейских игр, но завтра мы постараемся наверстать упущенное. Но в целом мы заслужили сегодня "пятерку", хотя рассчитывали на два золота. Не хватило немножко", - заметил Старцев.

"Что чувствовали, когда стояли на пьедестале почета? Гордость и радость. Но главная спортивная мечта у нас еще не исполнилась, мы очень хотим, чтобы наш вид спорта был представлен на Олимпиадах. Очень приятно выступать при таком количестве болельщиков, мы рады, что к спортивной акробатике есть такой интерес", - заключил спортсмен.