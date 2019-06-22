Российская дзюдоистка Межецкая посвятила золото Европейских игр тренеру

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Дарья Межецкая посвятила победу на Европейских играх своему тренеру Сергею Герасимову. Об этом в субботу спортсменка рассказала журналистам.

В субботу в финале весовой категории до 57 кг 24-летняя россиянка победила представительницу Косово Нору Гжакову.

"На данный момент это самая значимая для меня победа в карьере, - заявила Межецкая. - Эту медаль я посвящаю своему тренеру Сергею Герасимову, у него два дня назад был день рождения".

"Я очень серьезно отношусь к каждому спортсмену, Гжакова - прошлогодняя чемпионка Европы, одна из самых титулованных дзюдоисток континента, но мне без разницы, с кем бороться. У всех есть шанс выиграть, просто кто-то чуть лучше, кто-то больше хочет победы, только в этом разница. Финал вышел сложным, потому что был перерыв до решающей схватки, который сбил мне кураж, пришлось больше настраиваться, и встреча получилась напряженной. Я шла за золотом, было сложно, потому что я много пропустила из-за операции на колене", - добавила она.

"Через год Олимпиада в Токио, мне нужно нагонять", - заключила спортсменка.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.