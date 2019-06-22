Дина Аверина призналась, что ей было тяжело в роли догоняющей на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Чемпионке Европейских игр по художественной гимнастике в личном многоборье Дине Авериной было непросто на протяжении практически всего турнира догонять израильтянку Линой Ашрам. Об этом Аверина рассказала журналистам после соревнований.
Аверина набрала 87,750 балла. Второй стала Ашрам (84,700), третьей - Екатерина Галкина из Белоруссии (79,300).
"Так сложилось, что начинала выступать с ленточки, а Линой - с обруча. А лента является самым слабым видом в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело, но я осознавала, что впереди у меня сильные виды и я могу догнать ее, обыграть. Но все равно это было тяжело морально и физически", - сказала спортсменка.
"Перед последним видом я думала только о том, что мне надо показать свой максимум. Не думала об итоговом месте, я поставила цель выступать для себя и для зрителей, в удовольствие", - продолжила Дина Аверина.
Согласно регламенту Европейских игр, в личном многоборье каждая страна может заявить только одну спортсменку. "Мне пришлось намного тяжелее, потому что понимаешь, что за тобой нет обычной поддержки, а если допускаешь ошибку, то нужно более тщательно собираться на следующие виды. К такому сложно быть готовой", - отметила Аверина.
На чемпионате Европы 2019 года, проходившем в Баку, Дина Аверина выиграла золото в командном турнире, а также в упражнениях с обручем и лентой. Булавы принесли ей в столице Азербайджана серебряную медаль. Всего в активе Дины Авериной восемь золотых наград чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы.