Дина Аверина призналась, что ей было тяжело в роли догоняющей на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Чемпионке Европейских игр по художественной гимнастике в личном многоборье Дине Авериной было непросто на протяжении практически всего турнира догонять израильтянку Линой Ашрам. Об этом Аверина рассказала журналистам после соревнований.

"Так сложилось, что начинала выступать с ленточки, а Линой - с обруча. А лента является самым слабым видом в художественной гимнастике. Было, конечно, тяжело, но я осознавала, что впереди у меня сильные виды и я могу догнать ее, обыграть. Но все равно это было тяжело морально и физически", - сказала спортсменка.

"Перед последним видом я думала только о том, что мне надо показать свой максимум. Не думала об итоговом месте, я поставила цель выступать для себя и для зрителей, в удовольствие", - продолжила Дина Аверина.

Согласно регламенту Европейских игр, в личном многоборье каждая страна может заявить только одну спортсменку. "Мне пришлось намного тяжелее, потому что понимаешь, что за тобой нет обычной поддержки, а если допускаешь ошибку, то нужно более тщательно собираться на следующие виды. К такому сложно быть готовой", - отметила Аверина.

На чемпионате Европы 2019 года, проходившем в Баку, Дина Аверина выиграла золото в командном турнире, а также в упражнениях с обручем и лентой. Булавы принесли ей в столице Азербайджана серебряную медаль. Всего в активе Дины Авериной восемь золотых наград чемпионатов мира и шесть - чемпионатов Европы.