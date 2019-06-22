Президенту "Торпедо" понравилось взаимодействие футболистов в матче с "Шеффилдом"

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Президенту "Торпедо" Елене Еленцевой в товарищеском матче с английским "Шеффилдом" больше понравилось то, как футболисты московской команды взаимодействовали друг с другом на поле, чем победа. Об этом она рассказала ТАСС в субботу после игры.

"Торпедо" разгромило "Шеффилд", являющийся старейшим футбольным клубом в мире, со счетом 5:0 в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию столичного клуба. Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

"Атмосфера на стадионе прекрасная, а игра - кому она может не понравиться, если твоя команда побеждает. Но больше мне понравился не счет на табло, а то, что ребята сыгрываются, как они работают друг с другом. Еще понравилось то, как болельщики и команда отнеслись к сопернику по ходу игры", - сказала Еленцева.

"Не хочется никого обижать, но "Шеффилд" играет в восьмом английском дивизионе и, конечно, мы ожидали, что победим. Но учитывая, что команда сейчас находится под нагрузками, небольшие опасения были", - добавила она.

На вопрос о том, победы с каким счетом она ждала, президент клуба заявила, что никогда не загадывает исход матчей. Говоря об игре бывшего футболиста Евгения Савина, который во втором тайме появился на поле в составе "Шеффилда", Еленцева сказала: "Он очень красиво бегал".

"Торпедо" в сезоне-2019/20 сыграет в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги.