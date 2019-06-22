Дина Аверина до последнего дня не была уверена, что выступит на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Чемпионка Европейских игр по художественной гимнастике в личном многоборье Дина Аверина до последнего дня не была уверена в том, что именно она будет выступать в Минске. Об этом Дина Аверина рассказала журналистам после соревнований.

Дина Аверина набрала в личном многоборье 87,750 балла. Второй стала представительница Израиля Линой Ашрам (84,700), третьей - Екатерина Галкина из Белоруссии (79,300). В первоначальную заявку на Игры-2019 была включена Арина Аверина, однако за две недели до старта тренерский штаб сделал замену.

"Сначала должна была ехать Ариша, но случилась травма, и в итоге я ее заменила, - сказала Дина Аверина. - При этом я сама до последнего не знала, поеду или нет, так как у нас были каждый день контрольные тренировки, Ирина Александровна [Винер-Усманова] говорила, что на Игры поедет победитель. Поэтому я окончательно осознала, что выступлю тут, когда сегодня приехала в зал".

Гимнастка рассказала, что сразу после соревнований вернется в Россию. "Я улетаю в Москву, там начнется чемпионат России, где мне надо будет выступать. Освобождения от него я не получила пока, потому что это очень важный старт и для меня, и для сборной. Но я пока точно не могу сказать, посмотрим, как сложится", - сказала Дина Аверина, допустив, что к московскому турниру сумеет восстановиться и ее сестра.

Чемпионат России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 26 по 30 июня. II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.