Российский самбист Черноскулов завоевал бронзу в весе до 100 кг на Европейских играх

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Альсим Черноскулов завоевал бронзовую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 100 кг.
В поединке за бронзовую награду 36-летний россиянин со счетом 5:1 одержал победу над французом Антони Сегаром. В другой схватке за бронзовую награду турнира Денис Тачии из Молдовии победил Андрея Болобана с Украины (3:2). Золото завоевал грузин Давити Лориашвили, победив со счетом 2:0 латвийца Виктора Решко.
У женщин в категории свыше 80 кг бронзу завоевала россиянка Анна Балашова, победившая в схватке за бронзовую медаль Катерину Калюжную из Белоруссии (1:0). В другой схватке за бронзу Игр румынка Алина-Петронела Паунеску оказалас сильнее Карины Стефанович из Литвы (9:0). Золото завоевала украинка Анастасия Сапсай, победившая в финале грузинку Элене Кебадзе (4:0).
Черноскулов является шестикратным чемпионом мира, также он завоевал три серебряные награды мировых первенств. Также в активе спортсмена две золотые награды чемпионата Европы и золотая медаль Европейских игр 2015 года. Балашова является трехкратной чемпионкой мира, также спортсменка завоевала три серебряные награды мировых первенств. Помимо этого, в ее активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.
В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|5
|4
|18
|2
|Белоруссия
|4
|2
|8
|14
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|2
|1
|6
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|8
|Франция
|1
|0
|2
|3
|9
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|10
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|11
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|12
|Испания
|0
|1
|1
|2
|12
|Италия
|0
|1
|1
|2
|14
|Армения
|0
|1
|0
|1
|14
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|14
|Латвия
|0
|1
|0
|1
|14
|Сербия
|0
|1
|0
|1
|18
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|19
|Германия
|0
|0
|2
|2
|20
|Дания
|0
|0
|1
|1
|20
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|20
|Болгария
|0
|0
|1
|1
|20
|Словения
|0
|0
|1
|1
|20
|Молдова
|0
|0
|1
|1