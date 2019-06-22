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Европейские игры-2019

Российский самбист Черноскулов завоевал бронзу в весе до 100 кг на Европейских играх

В поединке за бронзовую награду спортсмен со счетом 5:1 одержал победу над французом Антони Сегаром

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Российский самбист Альсим Черноскулов завоевал бронзовую медаль на Европейских играх в Минске в весовой категории до 100 кг.

В поединке за бронзовую награду 36-летний россиянин со счетом 5:1 одержал победу над французом Антони Сегаром. В другой схватке за бронзовую награду турнира Денис Тачии из Молдовии победил Андрея Болобана с Украины (3:2). Золото завоевал грузин Давити Лориашвили, победив со счетом 2:0 латвийца Виктора Решко.

У женщин в категории свыше 80 кг бронзу завоевала россиянка Анна Балашова, победившая в схватке за бронзовую медаль Катерину Калюжную из Белоруссии (1:0). В другой схватке за бронзу Игр румынка Алина-Петронела Паунеску оказалас сильнее Карины Стефанович из Литвы (9:0). Золото завоевала украинка Анастасия Сапсай, победившая в финале грузинку Элене Кебадзе (4:0).

Черноскулов является шестикратным чемпионом мира, также он завоевал три серебряные награды мировых первенств. Также в активе спортсмена две золотые награды чемпионата Европы и золотая медаль Европейских игр 2015 года. Балашова является трехкратной чемпионкой мира, также спортсменка завоевала три серебряные награды мировых первенств. Помимо этого, в ее активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия95418
2Белоруссия42814
3Грузия33410
4Украина3216
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
8Франция1023
9Великобритания1012
10Азербайджан0134
11Португалия0123
12Испания0112
12Италия0112
14Армения0101
14Израиль0101
14Латвия0101
14Сербия0101
18Румыния0033
19Германия0022
20Дания0011
20Чехия0011
20Болгария0011
20Словения0011
20Молдова0011

 

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