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Фристайлист Матанцев назвал неожиданной свою победу на Кубке России по аквабайку

Россиянин по итогам двух соревновательных дней смог обойти фаворита турнира Сергея Чемезова

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Фристайлист Арсений Матанцев не ожидал, что сможет завоевать первое место на Кубке России по аквабайку. Об этом он рассказал ТАСС.

Кубок России в Конаково завершился в субботу. Матанцев по итогам двух соревновательных дней смог обойти фаворита турнира Сергея Чемезова.

"На самом деле очень неожиданно, но мне повезло с первым раундом, - сказал спортсмен. - Вчера я откатал хорошую программу, сегодня же условия были тяжелыми. Но в субботу я показал нормальное катание, что и позволило мне занять первое место".

Субботние заезды фристайлистов сопровождали неблагоприятные погодные условия. "Это очень сильно мешает, мощная отбойная волна, - сказал Матанцев. - Но Чемезов показал отличное катание, и если бы у него не случилась вчера поломка, то он наверняка бы меня объехал".

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