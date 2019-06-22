Аквабайкер Чемезов считает, что показал свой максимум на Кубке России

КОНАКОВО /Тверская область/, 22 июня. /ТАСС/. Фристайлист Сергей Чемезов показал максимум своих возможностей во второй день Кубка России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Такое мнение спортсмен высказал ТАСС в субботу.

Чемезов, который после пятничного квалификационного заезда шел четвертым, занял итоговое третье место.

"Сегодня я показал максимум, считаю, что мое выступление можно судить именно по сегодняшнему дню, а никак не по вчерашнему, - сказал спортсмен. - Но тем не менее я показал отличный результат".

Кубок России в дисциплине фристайл в Конаково завершился в субботу.