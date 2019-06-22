Тренер ФК "Шеффилд" готов предложить контракт видеоблогеру Евгению Савину

В субботу "Торпедо" в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию со дня основания клуба, со счетом 5:0 обыграло "Шеффилд", чья история ведет отсчет с 1857 года. Савин, который завершил карьеру в 2015 году и в настоящее время ведет YouTube-канал о футболе, сыграл за англискую команду, выйдя на замену во втором тайме на 52-й минуте игры.

"Это возможно, мы хотели бы подписать контракт с Савиным, - сказал Джексон. - В феврале он приезжал в Шеффилд и провел с нами одну тренировку, понравился нам. Еще тогда предложили ему контракт, но у него было много дел. Мы отложили разговор до следующего сезона".

"Шеффилд" выступает в восьмом по силе дивизионе Англии.