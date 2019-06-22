Голкипер Кочетков рад, что "Каролина" так высоко выбрала его на драфте НХЛ

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь Петр Кочетков рад, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" выбрал его на драфте так рано. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я счастлив, считаю, это очень высоко для вратаря. Рад, что "Каролина" потратила такой высокий пик. Буду оправдывать их ожидания, рад, что меня выбрал этот клуб", - сказал Кочетков.

За "Каролину" выступает российский форвард Андрей Свечников. "Мне Андрей уже написал, мы давно знаем друг друга. Что касается НХЛ, то, если честно, мне не так принципиально, где играть. Главное, играть, я думаю, что с "Каролиной" все должно получиться", - подчеркнул он.

Контракт со СКА у Кочеткова действует до конца апреля следующего года. "По поводу того, готов ли я сыграть в Америке в следующем году, не могу ответить. Буду много трудиться, делать все, что от меня зависит. Пока мне надо думать об игре за СКА, там большая конкуренция за место в составе", - отметил Кочетков.

Кочетков провел два матча в минувшем сезоне за "Сочи", 18 игр регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) за "Рязань" и три матча в плей-офф турнира. Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали. В мае вратарь перешел в СКА.