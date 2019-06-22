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Бегун Никитин выполнил на турнире в Жуковском олимпийский норматив на дистанции 1500 м

Россиянин пробежал дистанцию за 3 минуты 34,69 секунды

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Владимир Никитин, пробежавший на Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском 1500 метров за 3 минуты 34,69 секунды, выполнил квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020 в беге на 1500 м у мужчин равен 3.35,00.

Второе место на турнире в Жуковском занял Ильдар Надыров (3.41,56), третье - Владимир Попов (3.46,60).

Никитин в настоящее время не имеет от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешения выступать на зарубежных соревнованиях.

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