"Эдмонтон" выбрал вратаря "Локомотива" Коновалова на драфте НХЛ под 85-м номером

ТАСС, 22 июня. "Эдмонтон" выбрал российского вратаря ярославского "Локомотива", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Илью Коновалова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем раунде, под 85-м номером. Драфт проходит в Ванкувере.

Коновалов дебютировал в КХЛ в 2017 году. Всего в КХЛ в составе "Локомотива" на счету 20-летнего голкипера 60 матчей. В прошлом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и восемь - в плей-офф. На счету вратаря два матча за сборную России.

"Эдмонтон" в минувшем сезоне НХЛ занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф.

Также в третьем раунде "Нью-Джерси" под 70-м номером выбрал защитника ярославского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо" Даниила Мисюля, "Вегас" - нападающего магнитогорского клуба МХЛ "Стальные Лисы" Павла Дорофеева (79), "Калгари" - форварда "Локо" Илью Николаева (88).