Поздняков: российские спортсмены создали хороший задел в первый день Европейских игр

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Большое количество медалей в первый день II Европейских игр в Минске стало хорошим заделом для сборной России. Об этом в субботу на церемонии чествования победителей и призеров соревнований в Доме болельщиков сборной России заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В первый день Европейских игр российские спортсмены завоевали 18 медалей - девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.