"Каролина" выбрала хоккеиста "Локомотива" Слепца на драфте НХЛ под 152-м номером

ТАСС, 22 июня. "Каролина" выбрала российского нападающего ярославского "Локомотива", выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Кирилла Слепца на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в пятом раунде под общим 152-м номером. Драфт проходит в Ванкувере.

Слепец дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19. Всего в КХЛ в составе "Локомотива" на счету 20-летнего форварда 10 матчей и одна заброшенная шайба. Также он провел 17 матчей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе "Локо", забросил 12 шайб и сделал 6 результативных передач. В январе он в составе сборной России стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира, в семи матчах турнира форвард набрал 7 (5+2) очков.

"Каролина" в сезоне-2018/19 заняла седьмое место в таблице Восточной конференции, а в плей-офф дошла до полуфинала, в первом раунде обыграв "Вашингтон" в серии до четырех побед со счетом 4-3, во втором - "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0), а в полуфинале уступив "Бостону" (0-4).

Также в пятом раунде "Нью-Джерси" под 129-м номером выбрал нападающего клуба МХЛ "Омские ястребы" Арсения Грицюка, "Миннесота" - выступавшего в прошлом сезоне в Хоккейной лиге Онтарио (OHL) сына серебряного призера чемпионата мира и двукратного чемпиона России Александра Гуськова форварда Матвея Гуськова (149), "Бостон" - защитника "Локо" Романа Бычкова (154).

В четвертом раунде "Аризона" выбрала еще одного форварда "Локо" Александра Дарьина (107), "Сан-Хосе" - нападающего магнитогорского клуба МХЛ "Стальные лисы" Егора Спиридонова (108), "Коламбус" - нападающего казанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Барс" Дмитрия Воронкова (114), "Торонто" - форварда Михаила Абрамова (115) из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), "Нэшвилл" - защитника выступающего в МХЛ уфимского "Толпара" Семена Чистякова (117).