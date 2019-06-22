Тридцать восемь комплектов медалей Европейских игр в Минске будут разыграны в воскресенье

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Обладатели 38 комплектов наград определятся во второй медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество наград будет разыграно в самбо и легкой атлетике (по девять комплектов).

В самбо в минском Дворце спорта будут разыграны медали в следующих весовых категориях: у мужчин - до 52, 62, 74, 90 и свыше 100 кг; у женщин - до 52, 60, 68 и 80 кг. У сборной России за награды будут бороться Диана Рябова (до 52), Яна Костенко (до 60), Мария Мохнаткина (до 68), Жанара Кусанова (до 80), Андрей Кубарков (до 52), Руслан Багдасарян (до 62), Станислав Скрябин (до 74), Сергей Рябов (до 90) и знаменосец сборной России на церемонии открытия Артем Осипенко (свыше 100 кг).

Параллельно с самбистами на "Чижовка-Арене" определятся четыре золотых медалиста в дзюдо. Турнир Европейских игр в этом виде единоборств одновременно является чемпионатом Европы, поэтому победители должны получить по две медали высшего достоинства. В воскресенье на татами выйдут четыре российских дзюдоиста: Дарья Давыдова (до 63 кг), Алена Прокопенко (до 70 кг), Муса Могушков (до 73) и Алан Хубецов (до 81 кг).

Определятся победители в смешанных парных соревнованиях по стрельбе из классического и блочного лука у мужчин и женщин (два комплекта наград), в мужской и женской стрельбе на дистанции 10 м из пневматического пистолета (два комплекта наград). Первые чемпионы II Европейских игр определятся в стендовой стрельбе. В мужском трапе выступит олимпийский чемпион Алексей Алипов, в женском - Полина Князева и Дарья Семьянова.

В воскресенье станут известны чемпионы Европейских игр в велоспорте (мужская групповая гонка на шоссе). Сборную России представят в этой дисциплине Антон Воробьев, Александр Порсев, Евгений Шалунов, Степан Курьянов и Артем Ныч. В художественной гимнастике поборется за золото турнира в отдельных видах неоднократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина. Также будут разыграны три комплекта наград в групповых упражнениях.

Определятся обладатели двух комплектов наград в спортивной акробатике (в комбинированных финалах в смешанных парах и женских группах).

Российские легкоатлеты на Играх выступят единой командой

Национальная команда России по легкой атлетике получит возможность выступить под флагом своей страны впервые с октября 2015 года, когда она принимала участие в летних Всемирных военных играх. В ноябре 2015 года из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, сборная России лишились возможности представлять свою страну на международных стартах.

В легкой атлетике в воскресенье будут разыграны индивидуальные награды в девяти дисциплинах. Это бег на дистанции 100 метров (мужчины и женщины), бег на 100 метров с барьерами (мужчины и женщины), метание копья (женщины), прыжки в длину (женщины), прыжки в высоту (мужчины), смешанная эстафета 4х400 (2 женщины и 2 мужчины) и смешанная эстафета - гонка преследования (2 женщины и 2 мужчины).

В состав сборной России по легкой атлетике вошли Дмитрий Лопин и Дженнифер Акиниймика (100 м), Артем Макаренко (110 м с барьерами), Мария Павлова (100 м с барьерами), Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова и Полина Миллер (смешанная эстафета 4х400 м), Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева и Алена Мамина (смешанная эстафета в виде гонки преследования), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Елена Соколова (прыжки в длину) и Екатерина Старыгина (метание копья). Запасными в Минске будут многоборец Илья Шкуренев (смешанная эстафета 4х400 м), Ирина Такунцева (100 м с барьерами и смешанная эстафета 4х400 м) и Яна Глотова (смешанная эстафета 4х400 м и смешанная эстафета в виде гонки преследования).