Сборная Бразилии разгромила команду Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу

ТАСС, 23 июня. Футболисты сборной Бразилии со счетом 5:0 обыграли команду Перу в заключительном матче группового этапа и вышли в плей-офф Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча состоялась на стадионе "Коринтианс" в Сан-Паулу.

Голы в матче забили Каземиро (12-я минута), Роберто Фирмино (19), Эвертон (32), Дани Алвес (53) и Виллиан (90). На 92-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Перу. Удар бразильского форварда Габриэла Жезуса отразил перуанский голкипер Педро Гальесе.

В другом матче игрового дня сборная Венесуэлы обыграла команду Боливии со счетом 3:1.

Команда Бразилии после трех туров в группе B набрала 7 очков и заняла первое место. Второе место с 5 очками заняла сборная Венесуэлы и также вышла в плей-офф турнира. Перуанцы стали третьими (4), команда Боливии заняла последнее место, не сумев набрать ни одного очка.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и финалисты Кубка Азии 2019 года - команды Катара и Японии. Сборные поделены на три группы. Занявшие первые и вторые места в квартетах, а также две лучшие команды, ставшие третьими, выходят в четвертьфинал.

Кубок Америки завершится 7 июля.