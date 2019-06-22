"Тампа" выбрала хоккеиста "Спартака" Шалагина на драфте НХЛ под 198-м номером

Шалагин дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19, всего в КХЛ в составе "Спартака" на счету 19-летнего форварда четыре матча. Также он провел 43 матча в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) в составе красно-белых, забросил 48 шайб и сделал 27 результативных передач. Нападающий с рекордом лиги стал лучшим снайпером регулярного чемпионата прошедшего сезона, а также был признан самым ценным игроком первенства. Кроме того, он сыграл восемь матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за воскресенский "Химик", забросив две шайбы.

ТАСС, 23 июня. "Тампа" выбрала нападающего московского "Спартака" Михаила Шалагина на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в седьмом раунде под общим 198-м номером. Драфт проходит в Ванкувере.

"Тампа" в прошедшем сезоне заняла первое место в регулярном чемпионате НХЛ, повторив рекорд по количеству побед (62), установленный в сезоне-1995/96 "Детройтом". Однако в первом раунде Кубка Стэнли команда в серии до четырех побед уступила "Коламбусу" со счетом 0-4. В "Тампе" выступают российские хоккеисты - голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Также в седьмом раунде "Детройт" под 190-м номером выбрал форварда екатеринбургского клуба МХЛ "Авто" Кирилла Тютяева, "Эдмонтон" - нападающего ярославского клуба МХЛ "Локо" Максима Денежкина (193), обладатель Кубка Стэнли минувшего сезона "Сент-Луис" - вратаря московского "Динамо" Вадима Жеренко (208).

В шестом раунде "Сан-Хосе" под 164-м номером выбрал нападающего санкт-петербургского клуба МХЛ "СКА-1946" Тимура Ибрагимова, "Филадельфия" - форварда Егора Сердюка (165), выступавшего в прошлом сезоне в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), "Монреаль" - нападающего нижнекамского клуба МХЛ "Реактор" Арсена Хисамутдинова (170), "Аризона" - форварда пензенского клуба ВХЛ "Дизелист" Данила Савунова (174).