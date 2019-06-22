Клубы НХЛ выбрали на драфте 2019 года 28 российских хоккеистов

Первый раунд драфта прошел в ночь на субботу по московскому времени. Первым номером стал американский нападающий Джек Хьюз, которого выбрал "Нью-Джерси". Вторым был выбран финский форвард Каапо Какко, ставший игроком "Нью-Йорк Рейнджерс", замкнул первую тройку канадский нападающий Кирби Дак, который будет выступать за "Чикаго". Из российских хоккеистов в первом раунде был выбран нападающий Василий Подколзин, которого 10-м по счету забрал "Ванкувер".

ТАСС, 23 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 28 российских игроков на драфте 2019 года, который проходил в Ванкувере.

Остальные раунды драфта прошли в субботу. Во втором раунде "Каролина" под 36-м номером выбрала российского вратаря Петра Кочеткова, "Миннесота" - нападающего Владислава Фирстова (42), "Нэшвилл" - форварда Егора Афанасьева (45), "Сан-Хосе" - защитника Артемия Князева (48), "Нью-Джерси" - защитника Никиту Охотюка (61), обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона "Сент-Луис" - нападающего Никиту Александрова (62). В третьем раунде "Нью-Джерси" выбрал защитника Даниила Мисюля (70), "Вегас" - нападающего Павла Дорофеева (79), "Эдмонтон" - вратаря Илью Коновалова (85), "Калгари" - форварда Илью Николаева (88). В четвертом раунде "Аризона" выбрала форварда Александра Дарьина (107), "Сан-Хосе" - нападающего Егора Спиридонова (108), "Коламбус" - форварда Дмитрия Воронкова (114), "Торонто" - нападающего Михаила Абрамова (115), "Нэшвилл" - защитника Семена Чистякова (117).

В пятом раунде "Нью-Джерси" под 129-м номером выбрал нападающего Арсения Грицюка, "Миннесота" - форварда Матвея Гуськова (149), "Каролина" - нападающего Кирилла Слепца (152), "Бостон" - защитника Романа Бычкова (154). В шестом раунде нападающий Тимур Ибрагимов был выбран "Сан-Хосе" под 164-м номером, форвард Егор Сердюк - "Филадельфией" (165), нападающий Арсен Хисамутдинов - "Монреалем" (170), форвард Данил Савунов - "Аризоной" (174). "Детройт" в седьмом раунде выбрал нападающего Кирилла Тютяева (190), "Эдмонтон" - форварда Максима Денежкина (193), "Тампа" - нападающего Михаила Шалагина (198), "Сент-Луис" - вратаря Вадима Жеренко (208).

В прошлом году на драфте было выбрано 20 российских хоккеистов, однако в первом раунде клубы НХЛ выбрали четырех россиян. На драфте 2019 года было выбрано наибольшее количество игроков из России с 2003 года, тогда 30 выбранных хоккеистов были россиянами. В этом году больше всех игроков было выбрано из Канады (69), на втором месте американцы (57), россияне заняли третье место.