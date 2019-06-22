Российские волейболисты обыграли болгар в матче Лиги наций

ТАСС, 23 июня. Мужская сборная России одержала победу над командой Болгарии в 11-м матче предварительного этапа волейбольной Лиги наций. Встреча, которая завершилась со счетом 3-0, прошла в Куябе (Бразилия).

Сборная России занимает в турнирной таблице второе место, одержав девять побед и набрав 26 очков. Лидирует команда Ирана (10 побед, 30 очков). Следующую встречу российские волейболисты сыграют в ночь на 24 июня против сборной Бразилии.

На предварительной стадии Лиги наций 16 команд проводят турнир в один круг. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейший коллектива выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.