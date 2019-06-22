Норвежские футболистки в серии пенальти обыграли австралиек и вышли в 1/4 финала ЧМ

ТАСС, 23 июня. Сборная Норвегии в серии пенальти одержала победу над командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе норвежской команды забитым мячом отметилась Исабелль Херловсен (31-я минута), у австралиек отличилась Элиз Келлонд-Найт (83). На 104-й минуте с поля была удалена защитник сборной Австралии Аланна Кеннеди. В серии послематчевых пенальти победу одержали норвежки - 4:1.

В четвертьфинале сборная Норвегии встретится с победителем матча Англия - Камерун, который пройдет 23 июня.

В чемпионате мира принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.