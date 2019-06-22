Колем, рубим, режем. Российские фехтовальщики снова первые на чемпионате Европы

ДЮССЕЛЬДОРФ /Германия/, 23 июня. /ТАСС/. Сборная России по фехтованию удержала титул сильнейшей по итогам чемпионата Европы, завершившегося в Дюссельдорфе. Команда второй год подряд одержала общекомандную победу на европейском первенстве, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды, в прошлом году в Сербии россияне завоевали 11 наград, 6 из которых были золотыми.

Второе общекомандное место по итогам турнира заняли фехтовальщики Франции (2-3-3), третье - сборная Италии (2-2-6).

Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов, подводя итоги выступления команды, назвал результат российской сборной достойным, отметив, что ожидал большего от мужских команд саблистов и рапиристов - в этих видах россияне не смогли войти в число призеров. Однако специалисты сборной знают, какие проблемы помешали фехтовальщикам. "Впереди чемпионат мира, будем надеяться, нам удастся выправить ситуацию в этих видах и сохранить потенциал тех, кто классно выступил здесь, в Дюссельдорфе", - сказал Михайлов.

Взаимопонимание, поддержка и валидол

Главный тренер сборной Ильгар Мамедов отметил рапиристок, которые выглядели единой командой. Их победа, по мнению специалиста, стала закономерным итогом правильного настроя и хорошего фехтования. Соревнования шпажистов были, по признанию Мамедова, по-настоящему валидольными - как и положено в самом непредсказуемом виде фехтования: для определения победителя в финале против команды Дании потребовалось дополнительное время, перед последним поединком сборная России вела со счетом 26:21, однако Сергей Бида проиграл свой бой со счетом 4:9, в дополнительное время именно российский спортсмен нанес решающий укол.

"Это хорошо, что в решающий момент фонарь загорелся на нашей половине. Но я не исключаю, что в следующий раз в подобной спорной ситуации голос судей может оказаться и на стороне наших соперников", - отметил Мамедов.

В выступлении рапиристов и саблистов тренер сборной не увидел рвения и боеспособности, энергетики и навязывания борьбы. Мамедов предположил, что к старту чемпионата мира в Будапеште если в составах сборных и произойдут изменения, то коснутся именно этих двух команд.

Спортсмены возьмут несколько дней передышки, чтобы уже 1 июля начать очередной этап подготовки - к чемпионату мира в Будапеште, он пройдет с 15 по 24 июля. Рапиристы будут работать в Новогорске, остальные команды - на олимпийской базе "Озеро Круглое".

Основной задачей российских фехтовальщиков станет попадание в число призеров командных турниров - так как они в первую очередь дают лицензии на Игры в Токио. "Даже если на предстоящем чемпионате мира у нас будет шесть серебряных медалей, это хорошо. Сейчас не личные медали важны, а шансы попасть на Игры", - подчеркнул Мамедов.