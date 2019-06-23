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СМИ: бывший главный тренер "Спартака" Каррера может возглавить иранский "Персеполис"

Итальянский специалист покинул "Спартак" в октябре 2018 года

ТАСС, 23 июня. Итальянский специалист Массимо Каррера может стать главным тренером иранского футбольного клуба "Персеполис". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Tehran Times.

Также на вакантный пост претендуют хорват Крунослав Юрчич, немец Александр Нури и итальянец Вальтер Дзенга.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Каррера привел "Спартак" к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России (2017). В сезоне-2016/17 он был признан лучшим тренером в российском чемпионате. До этого он занимал пост ассистента возглавлявшего туринский "Ювентус" (2009-2014 годы) и сборную Италии (2014-2016) Антонио Конте.

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