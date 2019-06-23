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Лобов победил бывшего чемпиона мира по боксу Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC

Судьи единогласно отдали победу россиянину

ТАСС, 23 июня. Россиянин Артем Лобов победил бывшего чемпиона мира в двух весовым категориях американца Пола Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC во Флориде. Бой проходил на голых кулаках.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу 32-летнему Лобову - 48:47, 48:47, 48:47.

В конце января Лобов расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В активе спортсмена, который входил в команду ирландца Конора Макгрегора, было две победы и пять поражений в UFC. Всего в смешанных единоборствах у него 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе 38-летнего Малиньяджи 44 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (7 нокаутов) и потерпел восемь поражений. Карьеру в профессиональном боксе он завершил в марте 2016 года.

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