СМИ: футболист АЗ Идрисси близок к переходу в "Краснодар"

ТАСС, 23 июня. Футболист голландского клуба АЗ Уссама Идрисси может продолжить карьеру в "Краснодаре". Об этом сообщает газета AD.

По информации источника, переход 23-летнего полузащитника практически завершен. Также отмечается, что контракт Идрисси с АЗ рассчитан до 2022 года.

Идрисси выступает за АЗ с января 2018 года, за это время он провел в команде 54 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 15 результативных передач. АЗ в минувшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Нидерландов и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Идрисси играл за молодежные сборные Нидерландов, с 2019 года начал выступать за взрослую команду Марокко.

"Краснодар" по итогам чемпионата России стал третьим и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. В первом туре нового сезона премьер-лиги краснодарцы на выезде встретятся с грозненским "Ахматом" 14 июля.