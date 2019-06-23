Футбольный клуб "Локомотив" продлил контракты с Игнатьевым и Ротенбергом

ТАСС, 23 июня. Московский "Локомотив" продлил соглашения с футболистами Владиславом Игнатьевым и Борисом Ротенбергом. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного клуба.

Также новые контракты со столичным клубом подписали 32-летний вратарь Антон Коченков и 30-летний полузащитник Александр Коломейцев. Детали соглашений не сообщаются.

Игнатьев принял участие в 145 играх "Локомотива", в которых забил 12 голов и отдал 20 результативных передач. В прошлом сезоне защитник провел 37 провел встреч во всех турнирах, отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Ротенберг играет в "Локомотиве" с 2016 года, в сезоне-2018/19 он провел пять матчей, в которых не совершил результативных действий. На данный момент 33-летний защитник восстанавливается после травмы крестообразной связки.

"Локомотив" в минувшем сезоне занял второе место в Российской премьер-лиге и завоевал Кубок России.