Боец Лобов может провести бой за титул чемпиона мира по кулачным боям

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боец Артем Лобов может провести следующий бой за титул Bare Knuckle FC. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Артем Харланов.

Ранее 32-летний Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи.

"Думаю, следующий бой Артем может провести за титул. В бою с Малиньяджи Артем шел вперед и был готов сделать из соперника отбивную. Но Пол не проявлял себя, был осторожным", - сказал Харланов.

В конце января Лобов расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В активе спортсмена, который входил в команду ирландца Конора Макгрегора, было две победы и пять поражений в UFC. Всего в смешанных единоборствах у него 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе 38-летнего Малиньяджи 44 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (7 нокаутов) и потерпел восемь поражений. Карьеру в профессиональном боксе он завершил в марте 2016 года.

Поединки в организации Bare Knuckle FC проходят без перчаток, руки бойцов обмотаны лишь специальными бинтами.