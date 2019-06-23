Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе

ТАСС, 23 июня. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик назначен обязательным претендентом на бой за титул Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба WBO.

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На данный момент пояс принадлежит мексиканцу Энди Руису.

1 июня 29-летний Руис одержал победу над британцем Энтони Джошуа, завоевав титулы чемпиона по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super, WBO, Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). Также сообщалось, что спортсмены могут провести поединок-реванш.

В прошлом году Усик стал победителем первой Всемирной боксерской суперсерии, в финале он одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым, объединив четыре чемпионских пояса. Дебютный поединок украинца против камерунца Карлоса Такама в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая в США, но был отменен из-за травмы Усика.

Украинец провел 16 поединков на профессиональном уровне, одержав во всех победы. Также Усик является Олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом мира (2011) и бронзовым призером мирового первенства (2009), на его счету золото (2008) и бронза (2006) чемпионатов Европы.