Боец Лобов может в будущем вернуться в UFC - менеджер

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боец Артем Лобов может в будущем вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в случае получения выгодного предложения. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Артем Харланов.

Ранее 32-летний Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи в поединке в рамках организации Bare Knuckle FC. Поединки в организации Bare Knuckle FC проходят без перчаток, руки бойцов обмотаны лишь специальными бинтами.

"В случае получения предложения от UFC, мы будем его рассматривать. У Артема еще два боя по контракту в Bare Knuckle FC, но он может выступать в ММА. Поэтому будем рассматривать варианты, если на этот же срок не будет назначен следующий бой", - сказал Харланов.

В конце января Лобов расторг контракт с UFC. В активе спортсмена, который входил в команду ирландца Конора Макгрегора, было две победы и пять поражений в UFC. Всего в смешанных единоборствах у него 13 побед, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой был признан несостоявшимся.

В активе 38-летнего Малиньяджи 44 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 36 побед (7 нокаутов) и потерпел восемь поражений. Карьеру в профессиональном боксе он завершил в марте 2016 года.