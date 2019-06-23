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Европейские игры-2019

Самбисты Осипенко и Мохнаткина не смогли пробиться в полуфиналы на Европейских играх

Победители и призеры турнира по самбо на Играх в Минске определятся позднее в воскресенье
Артем Осипенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Артем Осипенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский самбист, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, Артем Осипенко уступил в четвертьфинальной схватке Европейских игр сербу Владимиру Гаицу со счетом 1:5.

Россиянка Марина Мохнаткина (до 86 кг) также не смогла пробиться в полуфинал, проиграв украинке Екатерина Москалева (3:3) по дополнительным показателям.

Победители и призеры турнира по самбо определятся позднее в воскресенье.

31-летний Осипенко является семикратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы. Он был знаменосцем сборной России на церемонии открытия II Европейских игр. 31-летняя Мохнаткина является шестикратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, а также чемпионкой Универсиады и Всемирных игр боевых искусств.

II Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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