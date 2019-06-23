Кириленко: женская сборная РФ потенциально может доминировать в Европе в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России имеет потенциал для того, чтобы занимать лидирующие позиции в европейском баскетболе на протяжении десяти последующих лет. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

"Это очень молодая и перспективная команда, - сказал Кириленко. - У нее есть огромный потенциал, но ее будет лихорадить. К этому надо быть готовым. И мне хочется, чтобы на чемпионате Европы команда показала стабильную игру, которую они демонстрировали по ходу подготовки к турниру".

"А по потенциалу эта команда в ближайшие 10 лет будет доминировать в Европе", - добавил президент РФБ.

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). В 2017 году в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала. На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.