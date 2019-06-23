Сербка Арунович стала победительницей Европейских игр в стрельбе

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сербская спортсменка Зорана Арунович выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Она набрала 241,2 очка. Второй стала гречанка Анна Коракаки (238,9), третьей - болгарка Антуанетта Бонева (218,1). 22-летняя россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой (198,0).

22 июня Бацарашкина вместе с соотечественником Артемом Черноусовым завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, Черноусов - серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.

Для сборной Сербии медаль Арунович стала второй, всего в активе сербской национальной команды одна золотая и одна серебряная медаль. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

32-летняя Арунович является чемпионкой мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2010), серебряным призером чемпионата мира по стрельбе из пистолета с 25 м (2010), победительницей Европейских игр (2015) по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2015) и серебряным призером Европейских игр в миксте (2019).

Европейские игры завершатся 30 июня.