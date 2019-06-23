{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Сербка Арунович стала победительницей Европейских игр в стрельбе

Россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сербская спортсменка Зорана Арунович выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Европейских играх, которые проходят в Минске.

Она набрала 241,2 очка. Второй стала гречанка Анна Коракаки (238,9), третьей - болгарка Антуанетта Бонева (218,1). 22-летняя россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой (198,0).

22 июня Бацарашкина вместе с соотечественником Артемом Черноусовым завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, Черноусов - серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.

Для сборной Сербии медаль Арунович стала второй, всего в активе сербской национальной команды одна золотая и одна серебряная медаль. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

32-летняя Арунович является чемпионкой мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2010), серебряным призером чемпионата мира по стрельбе из пистолета с 25 м (2010), победительницей Европейских игр (2015) по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2015) и серебряным призером Европейских игр в миксте (2019).

Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия115420
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3328
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
7Сербия1102
9Франция1023
10Великобритания1012
11Азербайджан0134
12Португалия0123
13Испания0112
13Италия0112
13Латвия0112
16Армения0101
16Греция0101
16Израиль0101
19Румыния0033
20Болгария0022
20Германия0022
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
Теги
Европейские игры-2019
Европейские игры-2019
Российские акробатки не выступают на Европейских играх из-за недопуска одной спортсменки
В субботу на Играх в Минске в соревнованиях смешанных пар россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова выиграли золото в динамических упражнениях и серебро - в балансовых
Читать полностью