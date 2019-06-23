Сербка Арунович стала победительницей Европейских игр в стрельбе

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Сербская спортсменка Зорана Арунович выиграла золотую медаль в индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Европейских играх, которые проходят в Минске.
Она набрала 241,2 очка. Второй стала гречанка Анна Коракаки (238,9), третьей - болгарка Антуанетта Бонева (218,1). 22-летняя россиянка Виталина Бацарашкина стала четвертой (198,0).
22 июня Бацарашкина вместе с соотечественником Артемом Черноусовым завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, Черноусов - серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.
Для сборной Сербии медаль Арунович стала второй, всего в активе сербской национальной команды одна золотая и одна серебряная медаль. В общем зачете Европейских игр лидирует сборная России, имея в активе 10 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
32-летняя Арунович является чемпионкой мира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2010), серебряным призером чемпионата мира по стрельбе из пистолета с 25 м (2010), победительницей Европейских игр (2015) по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (2015) и серебряным призером Европейских игр в миксте (2019).
Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|11
|5
|4
|20
|2
|Белоруссия
|4
|3
|8
|15
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|3
|2
|8
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|7
|Сербия
|1
|1
|0
|2
|9
|Франция
|1
|0
|2
|3
|10
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|11
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|12
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|13
|Испания
|0
|1
|1
|2
|13
|Италия
|0
|1
|1
|2
|13
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|16
|Армения
|0
|1
|0
|1
|16
|Греция
|0
|1
|0
|1
|16
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|19
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|20
|Болгария
|0
|0
|2
|2
|20
|Германия
|0
|0
|2
|2
|22
|Дания
|0
|0
|1
|1
|22
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|22
|Словения
|0
|0
|1
|1
|22
|Молдова
|0
|0
|1
|1