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Европейские игры-2019

Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Серебряную медаль завоевала белоруска Екатерина Галкина, бронза в активе украинки Влады Никольченко
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

20-летняя россиянка набрала 22,850 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Екатерина Галкина (21,750), бронзовая медаль в активе украинской гимнастки Влады Никольченко (21,450).

22 июня Аверина стала чемпионкой Игр в индивидуальном многоборье, набрав 87,750 балла.

Также Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.

Всего в активе российской сборной на II Европейских играх 11 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.

Таблица медалей Европейских игр в Минске
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия115420
2Белоруссия43815
3Грузия33410
4Украина3328
5Нидерланды1203
6Бельгия1113
7Косово1102
7Сербия1102
9Франция1023
10Великобритания1012
11Азербайджан0134
12Португалия0123
13Испания0112
13Италия0112
13Латвия0112
16Армения0101
16Греция0101
16Израиль0101
19Румыния0033
20Болгария0022
20Германия0022
22Дания0011
22Чехия0011
22Словения0011
22Молдова0011
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