Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.

20-летняя россиянка набрала 22,850 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Екатерина Галкина (21,750), бронзовая медаль в активе украинской гимнастки Влады Никольченко (21,450).

22 июня Аверина стала чемпионкой Игр в индивидуальном многоборье, набрав 87,750 балла.

Также Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.

Всего в активе российской сборной на II Европейских играх 11 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.