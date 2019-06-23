Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на Европейских играх. Соревнования проходят в Минске.
20-летняя россиянка набрала 22,850 балла. Серебряную медаль завоевала белоруска Екатерина Галкина (21,750), бронзовая медаль в активе украинской гимнастки Влады Никольченко (21,450).
22 июня Аверина стала чемпионкой Игр в индивидуальном многоборье, набрав 87,750 балла.
Также Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, а также шестикратной чемпионкой и трехкратным серебряным призером первенств Европы.
Всего в активе российской сборной на II Европейских играх 11 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. II Европейские игры завершатся 30 июня.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|11
|5
|4
|20
|2
|Белоруссия
|4
|3
|8
|15
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|10
|4
|Украина
|3
|3
|2
|8
|5
|Нидерланды
|1
|2
|0
|3
|6
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|7
|Косово
|1
|1
|0
|2
|7
|Сербия
|1
|1
|0
|2
|9
|Франция
|1
|0
|2
|3
|10
|Великобритания
|1
|0
|1
|2
|11
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|12
|Португалия
|0
|1
|2
|3
|13
|Испания
|0
|1
|1
|2
|13
|Италия
|0
|1
|1
|2
|13
|Латвия
|0
|1
|1
|2
|16
|Армения
|0
|1
|0
|1
|16
|Греция
|0
|1
|0
|1
|16
|Израиль
|0
|1
|0
|1
|19
|Румыния
|0
|0
|3
|3
|20
|Болгария
|0
|0
|2
|2
|20
|Германия
|0
|0
|2
|2
|22
|Дания
|0
|0
|1
|1
|22
|Чехия
|0
|0
|1
|1
|22
|Словения
|0
|0
|1
|1
|22
|Молдова
|0
|0
|1
|1