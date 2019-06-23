Российские акробатки не выступают на Европейских играх из-за недопуска одной спортсменки

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российская команда по акробатике не принимает участие в групповых соревнованиях на II Европейских играх в Минске из-за недопуска одной из спортсменок. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила исполнительный директор Федерации акробатики России Ирина Никитина.

В субботу на Европейских играх в соревнованиях смешанных пар россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова выиграли золото в динамических упражнениях и серебро - в балансовых. В групповых соревнованиях в балансовом упражнении лучшей стала команда Белоруссии, второе место заняла сборная Бельгии, третьей стала португальская команда. В динамических упражнениях золотую медаль выиграли представительницы Бельгии, вторыми стали португальские спортсменки, бронза досталась белорусской команде.

"К сожалению, перед самым выездом у нас доктора не допустили одну из спортсменок, Ксения Загоскина не прошла по медицинским параметрам и из-за этого не поехала в Минск. Мы очень этим недовольны, можно сказать, что у нас забрали три медали, - считает Никитина. - У нас сложнокоординационный вид спорта, поэтому за такой короткий срок провести замену было невозможно. Но тройка была готова очень хорошо, мы рассчитывали минимум на серебро".

В воскресенье на Европейских играх пройдут соревнования в многоборье - комбинированном упражнении акробатики.

Европейские игры завершатся 30 июня.