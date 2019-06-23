Тренер: российская сборная по регби-7 способна войти в список лучших команд мира

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Артем Чесноков/. Сборная России по регби-7 имеет потенциал войти в список лучших команд мира. Об этом ТАСС заявил главный тренер российской сборной фиджийский специалист Вайсале Сереви.

В воскресенье сборная России по регби-7 победила команду Польши (34:17) в матче за 9-12 места в рамках московского этапа чемпионата Европы и обеспечила себе участие в отборочном турнире к Олимпийским играм - 2020, который состоится 13-14 июля во Франции. Ранее на этапе в Москве россияне победили команду Грузии (14:12), уступили командам Испании (0:34) и Англии (0:62).

"Мы должны работать над игрой в защите, лучше вступать в отбор, а также в ходе розыгрышей отдаем штрафные, чего нельзя допускать на уровне лучших команд. Мы смотивировали игроков на возвращение в игровой строй после вчерашних поражений, поняли свои ошибки и сегодня их исправили - новый день, новая игра", - сказал Сереви.

"На этом турнире мы увидели, что нельзя что-либо собрать за пять месяцев - построение новой команды, как строительство дома, требует прочной базы, фундамента. Сейчас наша цель определить самых сильных и лучших игроков, которые поедут на отборочный турнир к Олимпиаде. Все топ-команды, представленные на чемпионате Европы - целостные, профессиональные коллективы, имеющие свою базу, к чему должны стремиться и мы", - добавил 51-летний специалист.

Сереви был назначен тренером сборной России по регби-7 в ноябре 2018 года. Чемпионат Европы проходит в два этапа. Московский этап соревнований завершится 23 июня, следующий пройдет в Польше 20-21 июля.

"Пока что я стараюсь учить русский язык в режиме онлайн, чтобы наладить коммуникацию с командой. Мне очень нравится работать в России, хотел бы тренировать здесь как можно дольше: я люблю ездить по разным городам, смотреть игроков с 18 до 21 года, привлекать их к сборам. Люди в России очень голодные до побед. Я верю, что в России есть сильные атлеты, а у сборной есть потенциал войти в список лучших команд мира по регби-7", - заключил он.