Главный тренер женской сборной РФ доволен, как команда провела подготовку к Евробаскету

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге доволен тем, как команда провела подготовку к чемпионату Европы. Об этом он сказал ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Российские баскетболистки на групповом этапе сыграют со сборными Белоруссии, Бельгии и Сербии.

"Мы провели очень хорошую подготовку к чемпионату Европу, я доволен тем, как идут дела сейчас. В этом плане есть определенный оптимизм, но надо понимать, что подготовка и товарищеские игры - это одно, а Евробаскет - совсем другое, - сказал Ланге. - Это как плей-офф НБА, это совершенно другая история и нашей команде надо быть к этому готовой".

"Но я соглашусь, с теми, кто говорит, что у этой российской сборной очень хороший потенциал. Команда может удивлять", - добавил главный тренер.

Женская сборная России трижды побеждала на чемпионатах Европы (2003, 2007, 2011). В 2017 году в Чехии россиянки заняли девятое место, уступив соперницам из Греции в 1/8 финала. На предстоящий чемпионат Европы россиянки квалифицировались из своей группы с первого места, одержав шесть побед в шести матчах и опередив сборные Венгрии, Литвы и Албании.