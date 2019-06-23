Бегун Лопин рад принести сборной РФ максимальное количество очков на Европейских играх

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский бегун Дмитрий Лопин, занявший первое место в своем забеге на 100 метров в предварительном раунде Европейских игр, очень рад принести своей команде максимальное количество очков. Об этом Лопин сообщил ТАСС.

Лопин, первым из россиян вступивший в борьбу, пробежал стометровку за 10,61 секунды и принес сборной России максимальное количество очков - 12.

"Сегодня я настраивался на хороший результат и старался выиграть, потому что моей команде нужно было от меня только первое место. Если бы не встречный ветер, то бег получился бы еще более быстрым. Сейчас буду болеть за своих товарищей по команде", - заметил 27-летний спринтер.

В легкой атлетике в воскресенье будут разыграны награды в девяти дисциплинах. Это бег на дистанции 100 метров (мужчины и женщины), бег на 110 метров с барьерами (мужчины), бег на 100 м с барьерами (женщины), метание копья (женщины), прыжки в длину (женщины), прыжки в высоту (мужчины), смешанная эстафета 4Х400 (2 женщины и 2 мужчины) и смешанная эстафета - гонка преследования (2 женщины и 2 мужчины).

В состав сборной России по легкой атлетике вошли Лопин и Дженнифер Акиниймика (100 м), Артем Макаренко (110 м с барьерами), Мария Павлова (100 м с барьерами), Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова и Полина Миллер (смешанная эстафета 4х400 м), Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева и Алена Мамина (смешанная эстафета в виде гонки преследования), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Елена Соколова (прыжок в длину) и Екатерина Старыгина (метание копья).

Сборная России в первом отборочном матче соперничает с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. Победитель получит право выйти в полуфинал напрямую. Командный финал состоится 28 июня.