Стрелок Черноусов не считает себя героем после двух побед на Европейских играх в Минске

МИНСК, 23 июня. /ТАСС/. Российский стрелок Артем Черноусов не считает себя героем после того, как он завоевал две золотые медали Европейских игр в Минске. Об этом он заявил в воскресенье журналистам.

В воскресенье 23-летний Черноусов завоевал золото Европейских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Днем ранее Черноусов и Виталина Бацарашкина победили в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

"Настраивался так же, как и вчера, все одно и то же, ничего нового. Сегодня стрелялось легче, чем вчера, потому что уже не так жарко, было больше воздуха. Сегодня нервное напряжение было больше, соперники не давали мне отдыха. Я смог собраться после нескольких неудачных выстрелов в финале и не потерял себя, снова вошел в дело", - заявил Черноусов.

"Справляться со стрессом мне позволяет то, что этот стресс я искусственно воссоздаю на тренировках, для меня это нормально и привычно. Ощущаю ли я себя героем? Нет, я простой иркутский парень, просто стреляю из пистолета. Медали Европейских игр - это отражение результата моей работы, награды очень значимы, выиграть здесь престижно, я рад", - добавил он.

Черноусов также рассчитывает себя проявить в оставшихся видах программы. "Отдыха не будет, сегодня пристрелка, завтра матч, есть время только выдохнуть. Надеюсь себя тоже там показать", - заключил он.

Европейские игры завершатся 30 июня.