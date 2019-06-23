Презентация женского гандбольного клуба ЦСКА перенесена на 26 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Презентация нового женского гандбольного клуба ЦСКА перенесена с 24 на 26 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России (ФГР).

20 июня пресс-служба клуба сообщила ТАСС, что в Москве образована новая женская гандбольная команда.

Презентация ЦСКА пройдет в ТАСС 26 июня в 15:00 мск. В мероприятии примут участие президент ФГР Сергей Шишкарев, заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, капитан сборной России олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева и главный тренер женского ЦСКА Ян Лесли.

Благодаря созданию гандбольного клуба ЦСКА число участников женской Суперлиги в сезоне-2019/20 увеличится до 12 команд.