Федерация Регби России продлит контракт с тренером Сереви по схеме 2+2

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) продлит соглашение с главным тренером сборной России по регби-7 фиджийцем Вайсале Сереви по схеме 2+2. Об этом заявил журналистам в воскресенье в ходе второго дня московского этапа чемпионата Европы председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

В воскресенье сборная России по регби-7 под руководством 51-летнего специалиста победила команду Польши (34:17) в матче за 9-12 места в рамках московского этапа чемпионата Европы и обеспечила себе участие в отборочном турнире к Олимпийским играм - 2020, который состоится 13-14 июля во Франции. Ранее на этапе в Москве россияне победили команду Грузии (14:12), уступили командам Испании (0:34) и Англии (0:62).

"Тот тренерский штаб, который работал раньше, не смог достигнуть результатов, которые были поставлены. Российские тренеры поработали очень достойно, но мы пришли к выводу, что нам нужен человек, который в качестве игрока имел большую и успешную карьеру, мог показывать уникальные приемы, которыми владеют лучшие команды мира. Этот человек закончил карьеру игрока на уровне очень классных команд и уже поработал тренером", - заявил Артемьев.

"Сереви, который имеет прозвище "волшебник", для меня является регбийным Марадоной без вредных привычек - он известен, крайне эффективен, он обладатель самых высших титулов в регби-7 и достаточно долго работал тренером команды Фиджи, которая является олимпийским чемпионом, поэтому он подходил нам по всем параметрам. Также он оказался человеком, который с уважением и любовью относится к России, что является обязательным условием ко всем тренерам, кто работает в России. Мы рады с ним работать, мы ему доверяем, поэтому контракт с ним будет продлен по схеме 2+2. Нельзя во время смены поколений сделать команду за полгода, мы должны увидеть четырехлетний олимпийский цикл", - заключил он.

Сереви возглавил команду в ноябре 2018 года. Специалист признан одним из лучших игроков в регби-7 в истории и включен Международной федерацией регби в Зал славы организации. Также он является обладателем Кубка мира по регби-7 (1997). За сборную Фиджи Сереви выступал с 1990 по 2007 год, являясь в последние годы играющим тренером команды.